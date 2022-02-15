Генсек НАТО и президент Азербайджана обсудили ситуацию на Украине и поставки газа в Европу. Йенс Столтенберг рассказал, что общался с Ильхамом Алиевым по телефону. Генсек НАТО назвал это «хорошим телефонным разговором».

«Провел хороший телефонный разговор с президентом Алиевым. Мы обсудили региональную безопасность и концентрацию российских сил у границ и на территории Украины, включая ее последствия для энергетических рынков. Я поблагодарил Азербайджан за увеличение поставок газа в Европу», — написал Столтенберг в Twitter.