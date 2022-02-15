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12:12, 15 февраля 2022

Глава британского МИД Лиз Трасс посетит Украину в пятницу, 18 февраля

Глава британского МИД Лиз Трасс посетит Украину в пятницу, 18 февраля. «В пятницу я буду рад принять на Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс», – прокомментировал это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.


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