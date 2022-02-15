Глава британского МИД Лиз Трасс посетит Украину в пятницу, 18 февраля. «В пятницу я буду рад принять на Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс», – прокомментировал это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.