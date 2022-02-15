Тысячи жителей Елабуги попросили освободить из СИЗО ректора Казанского федерального университета

Тысячи жителей Елабуги, по данным газеты «КоммерсантЪ», попросили освободить из СИЗО ректора Казанского федерального университета. Ильшата Гафурова следствие обвиняет в подстрекательстве к покушению и убийству криминального авторитета более чем 20 лет назад.

Сбор поручительств приурочен к очередному заседанию суда в Москве о продлении бывшему ректору КФУ меры пресечения. Следователи настаивают на том, чтобы оставить Гафурова под стражей еще на два месяца. Адвокаты, в свою очередь, просят перевести его под домашний арест в квартиру в столице. Это же ходатайство поддерживают и более 2 тысяч человек, которые собрали подписи более чем на 100 листах. Это, как отмечается, жители Елабуги, известные ученые, преподаватели и студенты Казанского федерального университета, а также чиновники, правозащитники и общественные деятели.

Сама Елабуга для Гафурова не чужая: он возглавлял город на протяжении 8 лет. При этом следствие считает, что именно на посту мэра у него произошел конфликт с местным депутатом и авторитетным бизнесменом Айдаром Исрафиловым. Как утверждается в материалах дела, Гафуров нанял киллера, однако тот сначала отказался выполнять заказ и рассказал о нем потерпевшему. Впрочем, затем предпринимателя застрелили в Москве. Показания на бывшего ректора КФУ спустя более чем 20 лет после убийства дали члены организованной преступной группировки, отбывающие длительный срок в колониях.

Гафуров свою вину не признает.