Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у которого ранее диагностировали коронавирус, продолжает руководить партией. Депутат Госдумы от фракции либерал-демократов Сергей Леонов выразил надежду, что Жириновского скоро выпишут, и он сам ответит на все вопросы.

«Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь. При этом он продолжает руководить партией. Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы», — заявил Леонов.

Он также призвал СМИ перестать публиковать служи о состоянии здоровья политика. Леонов подчеркнул, что «фракция ЛДПР категорически осуждает подобные провокации».