Комитет Госдумы по обороне поддержал проект об индексации пенсий военных на 8,6% с 1 января текущего года. В комитете отметили, что «принятие данного законопроекта не терпит отлагательств в силу его социальной направленности». Депутаты единогласно рекомендовали его к принятию в первом чтении.

«Сегодня комитетом Государственной думы по обороне рассмотрен законопроект, который реализует принятое президентом Российской Федерации решение об индексации военных пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. По мнению комитета, принятие данного законопроекта не терпит отлагательств в силу его социальной направленности. С учетом этого депутаты единогласно рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении и в целом», — заявил глава комитета Андрей Картаполов.