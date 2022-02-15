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10:20, 15 февраля 2022

Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов

Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов. В МИД страны отметили, что диппредставительство продолжит работу, присутствие дипломатов в украинской столице сохраняется. Эвакуация граждан Великобритании не планируется.


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