Затулин: Признание сейчас Россией ДНР и ЛНР спровоцирует новый виток напряженности, это не принесет никому пользы

Большинство депутатов Госдумы должны проголосовать за то, чтобы отложить этот вопрос и передать соответствующее обращение в МИД РФ, — считает первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ

Константин Затулин.

Он отмети, что поставка вооружений в ДНР и ЛНР со стороны России — это «вынужденная мера в силу тех демонстративных и лихорадочных поставок вооружений западных стран».

Сегодня Госдума рассмотрит на основе рейтингового голосования два проекта постановления об обращении к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.