В Санкт-Петербурге с 21 февраля ряду заведений разрешат работать до 2:00

В Санкт-Петербурге с 21 февраля кафе, ресторанам, кинотеатрам, концертным залам, аттракционам и аквапаркам разрешат работать до 2:00. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

«21 февраля в Петербурге смягчается ряд антиковидных ограничений. В соответствии с постановлением продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов. Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи», — сказано в сообщении.