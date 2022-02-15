Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц прибудет с визитом в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Шольц заявил накануне, что обстановка крайне серьезная, поэтому Германия будет стараться предпринять все возможные дипломатические усилия для разрядки напряженности. Однако в случае если Россия нарушит территориальную целостность и суверенитет Украины, будут возможны любые варианты санкций. Под угрозой может оказаться и газопровод «Северный поток 2».

Представитель правительства ФРГ подчеркнул ранее, что главное для Германии – содействовать сохранению мира в Европе. Все знаки деэскалации в этой опасной ситуации будут приветствоваться.

Представитель МИД ФРГ отметил накануне, что Российская Федерация в последние месяцы сосредоточила вблизи Украины более 100 тысяч солдат с тяжелым вооружением, вертолетами и кораблями. В Беларуси проходит маневр на границе с Украиной. В нем участвуют 30 тысяч солдат. Поэтому, по оценке правительства ФРГ, существует конкретная угроза для Украины. Главная задача Олафа Шольца – снять обострение ситуации.

Во время разговора с Владимиром Путиным канцлер ФРГ коснется вопроса запрета на деятельность телерадиокомпании «Немецкая волна» в России. По мнению правительства ФРГ, ситуация с каналом RT DE находится в совершенно другом контексте. Журналисты RT, напротив, могут свободно работать в Германии и собирать информацию для российского вещания.

Глава Германского союза журналистов Франк Ибералль призвал канцлера ФРГ заступиться за «Немецкую волну» во время переговоров с Владимиром Путиным.