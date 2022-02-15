Госдума сегодня рассмотрит два проекта постановления палаты о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Госдума сегодня рассмотрит два проекта постановления палаты, которые касаются обращения к президенту о признании самопровозглашенных республик на востоке Украины. Коммунисты предлагают в случае положительного решения сразу направить инициативу Владимиру Путину. «Единороссы» считают, что прежде нужно проконсультироваться с МИДом.

Экономист и публицист Владислав Иноземцев считает, что признание независимости ЛНР и ДНР России невыгодно. По его словам, западные страны, возможно, пойдут на уступки по Украине.