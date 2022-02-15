В эти минуты суд во Владимирской области должен начать рассматривать очередное дело политика Алексея Навального. Лефортовский суд столицы решил провести выездное заседание в Покрове, где в колонии отбывает наказание оппозиционер. На сей раз его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

Адвокат политика Ольга Михайлова считает, что процесс не будет справедливым.

Как сообщает с места событий наш корреспондент, адвокатов уже пропустили в здание суда, впрочем, как и супругу политика Юлию Навальную.