Глава МИД Польши: Механизмы нормализации отношений в газовой сфере находятся в распоряжении «Газпрома»

Глава МИД Польши заявил, что механизмы нормализации отношений в газовой сфере в первую очередь находятся в распоряжении «Газпрома», передает «Интерфакс».

«Мы признаем, что Россия использует газ для достижения своих политических целей. Мы видим давление посредством газового шантажа с целью быстрой сертификации газопровода «Северный поток — 2» способом, не соответствующим законодательству ЕС. Отмечаем сокращение объемов перекачиваемого через территорию Украины сырья, что является элементом давления на власти в Киеве. В отношении к Ямальскому газопроводу, проходящему через Польшу, мы видим нелогичное и исторически беспрецедентное изменение, когда газ идет по большому счету не с востока на запад, а из Германии в Польшу. Мы также видим отсутствие реакции в виде увеличения предложения на высокий спрос в ЕС», — считает Збигнев Рау.

Он подчеркнул, что это происходит на фоне повышения стоимости газа на европейских биржах. Рау добавил, что Польша надеется на то, что «Газпром» захочет действовать в русле нормализации отношений в газовой сфере, чтобы снизить общую напряженность.