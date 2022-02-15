Захарова: Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов

Накануне внешнеполитическое и оборонное ведомства доложили президенту, что подготовка ответа находится на завершающем этапе, — добавила официальный представитель МИД РФ Захарова.
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