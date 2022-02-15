Туроператоры рекомендуют россиянам не ездить в Таиланд. Основной риск, с которым могут столкнуться путешественники – положительный ПЦР-тест на коронавирус по прилете на отдых, пишет «КоммерсантЪ». Эксперты, опрошенные изданием утверждают, что в первые 10 дней февраля фактически каждый пятый россиянин оказывался зараженным, хотя с другими странами такого не случается. Тем не менее, если человеку ставят соответствующий диагноз, то изолироваться он должен в заранее забронированном отеле, оплачивать его придется самостоятельно. В Ассоциации туроператоров России посчитали, что карантин может обойтись путешественнику в дополнительные 200 тысяч рублей.

Еще одной немаловажной причиной, почему россиянам рекомендуют воздержаться от отдыха в Таиланде – так называемые программы песочниц. Для поездки путешественнику необходимо заранее предоставить сертификат о вакцинации, забронировать отель специальной категории, внести предоплату за два ПЦР-теста и сдать еще один тест за 72 часа до вылета. Такое количеств манипуляций, отмечают эксперты «Коммерсанта», отпугивает граждан.



Туроператоры уже отмечают снижение интереса к этому направлению, люди не только стали меньше его бронировать, но и просматривать информацию в интернете.