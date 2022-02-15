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08:59, 15 февраля 2022

Захарова: Никаких российских условий выполнения Минских соглашений нет, кроме как самого текста договоренностей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких российских условий выполнения Минских соглашений нет, кроме как самого текста договоренностей. Она выразила мнение, что у Украины не хватает смелости и сил, чтобы публично признаться в нежелании выполнять договоренности.


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