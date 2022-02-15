МОК: Триметазидин попал в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка

Об этом заявил глава дисциплинарной комиссии организации Денис Освальд. Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной программах. Короткую программу на Олимпиаде в Пекине будет представлена 15 февраля, произвольная — 17 февраля.