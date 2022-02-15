Российская фристайлистка Анастасия Таталина назвала нечестным судейство на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка заняла четвертое место. В Федерации фристайла России намерены обратится в Международную федерацию лыжного спорта по вопросу судейства женских соревнований в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине, передает ТАСС слова президента ФФР Алексея Курашова.

«Протесты по правилам невозможны, но мы в любом случае поднимем в FIS этот вопрос о недопустимости подобной ситуации на уровне комитетов и подкомитетов. Выйдем с подобной инициативой, чтобы исключить такие судейские моменты», — заявил Курашов.

Первое место заняла представительница Швейцарии Матильда Гремо, следом пришли спортсменки из Китая и Эстонии.