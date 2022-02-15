Средства Гульнары Каримовой в размере $131 млн вернутся из Швейцарии

Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более

1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.

В мае министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на 10 миллионов долларов. В январе этого года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства Каримовой.