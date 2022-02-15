Суд в Москве сегодня рассмотрит жалобу американской компании Meta – в прошлом Facebook – на штраф в 2 миллиарда рублей. В транснациональной компании, которая владеет крупнейшими в мире соцсетями Facebook и Instagram, не считают декабрьское решение мирового судьи справедливым. Он наложил на организацию оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Этого требовал Роскомнадзор.

По словам властей, регулятор неоднократно предупреждал американскую компанию о нарушении закона, а российские суды множество раз выписывали ей сравнительно небольшие для Meta штрафы. Но это никак не заставило выполнить требования: удалить более 2 тысяч запрещенных материалов, говорят в Роскомнадзоре. В перечне незаконной информации разного рода материалы, которые, по мнению властей, пропагандируют взгляды и идеологию экстремистов и террористов, а также оскорбляют чувства верующих и призывают к безразличному отношению к жизни и здоровью детей.

Декабрьский штраф рассчитывался от годовой выручки организации в России. Ранее многомиллиардную сумму потребовали выплатить и от американской компании Google по тем же причинам.

Роскомнадзор начал массово выписывать штрафы в отношении владельцев веб-сервисов после прошлогодних акций протеста в поддержку политика Алексея Навального.