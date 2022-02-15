Стартовавшая с Байконура ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-19», на борту которого находятся спутники, научное оборудование и еда. В «Роскосмосе» сообщили, что пуск прошел в штатном режиме. После выведения корабля на орбиту были раскрыты солнечные батареи и антенны.