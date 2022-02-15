Власти Казахстана намерены в 10 раз повысить налог на майнинг криптовалюты. Министр национальной экономики Алибек Куантыров заявил, что официально майнинговые компании в стране потребляют порядка 640 МВт электроэнергии.



«В то же время потребление «теневого» майнинга требует официальной регистрации. При этом майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций», — объяснил Куантыров.

В ведомстве предложили выделить отдельную группу потребителей энергопроизводящих организаций и увеличить для них налоговую ставку с 1 до 10 тенге.