В МОК рассказали, почему не имеют претензий к ОКР по делу фигуристки Валиевой. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд заявил, что «неприемлемое решение» о снятии со спортсменки отстранения было принято не ОКР, а РУСАДА.



«Почему мы выступили против РУСАДА, а не против ОКР? Неприемлемое для нас решение было принято именно РУСАДА, которое сначала временно отстранило спортсменку, а после его дисциплинарный комитет это отстранение снял. Мы оспорили это решение, поэтому спор у нас возник с РУСАДА, а не с национальным олимпийским комитетом, который никаких решений по этому делу не принимал», — заявил Освальд. Ранее Освальд заявил, что МОК окажет содействие в расследовании в отношении окружения фигуристки Валиевой.