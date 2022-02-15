Глава госсовета Италии Франко Фраттини не думает, что Россия готовится к вторжению на Украину, но хотел бы получить некоторые «успокаивающие сигналы». Фраттини отметил, что России попросту невыгодно начинать вторжение. По его словам, РФ больше занимают отношения с Китаем и диалог со странами Запада.

«Ясно, что Россия заинтересована, во-первых, в том, чтобы не быть поглощенной Китаем в одностороннем союзе, где есть риск, что в итоге командовать будет один Китай. И во-вторых, она заинтересована вести диалог с Западом, потому что энергетическая тема, например, делает такой диалог обязательным», — сказал итальянский политик.

Он добавил, что в сложившейся ситуации каждая заинтересованная сторона должна «дать сигнал к диалогу». «Путин направил такие

месседжи диалога, Макрон решил сделать это в очень ясной форме», — заключил Фраттини.