Экс-кандидат в вице-президенты США Пэйлин проиграла дело против газеты New York Times о клевете

В публикации издания отмечалось, что незадолго до инцидента с массовой стрельбой в январе 2011 года Пэйлин разместила изображение членов Демократической партии под прицелом. В ходе стрельбы были убиты 6 человек, ранены 13, в том числе член Конгресса США демократ Габриэль Гиффордс.