США станут гарантом госдолга Украины на сумму до $1млрд

Как сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон предложит соответствующие суверенные кредитные гарантии в рамках финансовой помощи Киеву из-за эскалации конфликта на границе. Тем самым американская администрация стабилизирует обстановку на мировых финансовых рынках и поможет регулировать экономическую ситуацию на Украине.