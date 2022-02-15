Президент России Владимир Путин сегодня встретится в Москве с канцлером Германии Олафом Шольцом

Это будут их первые очные переговоры. Как сообщили в Кремле, ожидается, что речь пойдет о гарантиях безопасности России со стороны НАТО и о ситуации с газопроводом «Северный поток-2», который ждет разрешения на запуск от властей Германии и ЕС. Накануне во время визита в Киев после переговоров с президентом Владимиром Зеленским Олаф Шольц сказал, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Ранее Шольц обсуждал тему Украины и возможных санкций против России в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.
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