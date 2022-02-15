Лефортовский суд Москвы сегодня начнет рассмотрение нового уголовного дела против Алексея Навального

Выездное заседание пройдет прямо в колонии города Покров Владимирской области. Адвокат политика Ольга Михайлова назвала это беспрецедентным. В пресс-службе суда говорят, что аккредитованные журналисты смогут наблюдать за процессом по видеосвязи. Супруга фигуранта Юлия Навальная потребовала пустить ее на процесс, чтобы она могла увидеть мужа. В рамках нового дела Навального обвиняют по двум статьям — в мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана войны