Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Островах Кука

Несмотря на то, что за все время пандемии на территории архипелага не было выявлено ни одного инфицированного, власти провели массовую прививочную кампанию. По ее итогам было вакцинировано 96% взрослого населения. На Островах Кука проживает 13,2 тыс. человек.