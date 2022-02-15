Суд в США отказался освободить под залог россиянина, обвиняемого в краже 4,5 миллиардов долларов

Суд в США отказался освободить под залог россиянина Илью Лихтенштейна, обвиняемого в краже 4,5 миллиардов долларов. В такую сумму теперь оцениваются биткоины, похищенные при кибератаке на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. По делу проходит и жена фигуранта Хизер Морган – суд разрешил ей выйти под залог в три миллиона долларов. Илья Лихтенштейн переехал из России в США с родителями в 1994 году, у него двойное гражданство. Накануне стало известно, что видеосервис «Нетфликс» намерен снять о нем и его жене документальный сериал.

