США открыли в Польше центр для приема американцев, приезжающих с Украины, — заявление

В дипмиссии заявляют, что американские граждане могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле и рекомендуют использовать два погранпункта.

«Посольство США открыло центр приветствия у этих пунктов пересечения границы для предоставления помощи гражданам США, приезжающим в Польшу с Украины», — утверждается в заявлении на сайте посольства.