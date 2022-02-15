Власти США призвали американцев немедленно покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье. В посольствах это объясняют военной угрозой со стороны России. Накануне США перевели дипмиссию из Киева во Львов.

США «временно передислоцируют» небольшое количество оставшегося в Украине дипломатического персонала во Львов — посольство в Киеве будет закрыто «из-за резкого ускорения наращивания российских сил», объявил госсекретарь сша Энтони Блинкен в понедельник. С 13 февраля американское посольство в Украине прекратило оказание консульских услуг. Приказ о переводе оставшихся дипломатов во Львов был отдан из соображений безопасности сотрудников посольства, сказал Блинкен, призвав всех оставшихся граждан США в Украине немедленно покинуть страну. Госсекретарь США подчеркнул, тем не менее, что эти меры предосторожности никоим образом не подрывают поддержку и приверженность территориальной целостности Украины. Вашингтон, сказал Блинкен, продолжает усилия по достижению дипломатического решения, поддерживая взаимодействие с российским правительством после телефонного разговора президента сша Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным и переговоров самого Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее в Госдепартаменте США отметили, что в случае вторжения не намерены проводить эвакуацию военными самолетами как это было в Афганистане.