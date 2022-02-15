Российских чиновников обязали сдавать кал перед встречей с президентом Владимиром Путиным

Предполагается, что это связано с новой волной пандемии. Кроме того, перед встречей с президентом по-прежнему нужно провести две недели на карантине. Издание Baza утверждает, что ряд работников администрации президента и Федеральной службы охраны были изолированы в одиночных номерах отеля более 150 дней в прошлом году. Из-за постоянного отсутствия дома некоторые столкнулись с проблемами в семье.
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