Американская бухгалтерская фирма сообщила, что в документах регулярно искажалась стоимость активов Дональда Трампа

Компания Mazars, которая подготавливала ежегодные финансовые отчеты для бывшего президента США, посоветовала адвокату Trump Organization информировать об этом всех, кто использует документы при оценке финансового состояния корпорации и самого Дональда Трампа, передает агентство Associated Press. Ранее генпрокурор Нью-Йорка заявила об обнаружении доказательств того, что Трамп и его компания использовали мошеннические или вводящие в заблуждение оценки стоимости активов для получения кредитов и налоговых льгот.
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