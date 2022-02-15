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04:57, 15 февраля 2022

Microsoft с 28 февраля возвращает сотрудников в офисы

Как сообщает пресс-служба корпорации, основным аргументом в пользу возобновления прежнего режима работы стали высокие темпы вакцинации в штате Вашингтон, где расположена штаб-квартира компании. С «удаленки» выходят работники и калифорнийского кампуса. Из-за новых волн Covid-19 сроки возвращения к офисной работе не раз переносились.


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