Жительница Южно-Сахалинска провалилась по плечи в снег, под которым был кипяток

О происшествии передает агентство «Интерфакс». В мэрии города сказали, что она жива и не обращалась за медицинской помощью. По словам сестры пострадавшей, это произошло, когда девушка шла на автобусную остановку. Чиновники пояснили, что в этом месте прорвало трубу с горячей водой.