Госдума сегодня вновь рассмотрит законопроект по защите детей от сексуального насилия

Это второе чтение, первое заседание было еще в 2018 году, передает ТАСС. Документ вводит уголовную ответственность за укрывательство преступления, если о нем стало известно другим лицам из числа близких знакомых пострадавшего ребенка. Кроме того, законопроект приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы, а также прописывает обязательное психологическое сопровождение детей в ходе следствия.
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