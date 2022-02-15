В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня пройдут консультации по запросу Украины

От России, которая входит в ОБСЕ, Киев требует в рамках международного соглашения разъяснений о концентрации российских войск вблизи границы. В Кремле на этот счет неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать и что войска передвигаются по своей территории.