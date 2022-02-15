Российские банки за месяц сократили выдачу потребительских кредитов на треть

Их объем в январе составил 234 миллиарда рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Как передает ТАСС, основной причиной аналитики называют подорожание кредитов из-за роста ключевой ставки Центробанка — величина полной стоимости кредита превысила 16,3%, тогда как год назад она не достигала и 15%. На прошлой неделе ЦБ вновь резко повысил ключевую ставку – до 9,5%.