Российские банки за месяц сократили выдачу потребительских кредитов на треть

Их объем в январе составил 234 миллиарда рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Как передает ТАСС, основной причиной аналитики называют подорожание кредитов из-за роста ключевой ставки Центробанка — величина полной стоимости кредита превысила 16,3%, тогда как год назад она не достигала и 15%. На прошлой неделе ЦБ вновь резко повысил ключевую ставку – до 9,5%.
2022-02-15T04:17:28+03:00
2022-02-15T04:17:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:17, 15 февраля 2022
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