Женская сборная России по баскетболу вышла в финал Кубка мира

Российские спортсменки одержали победу над сборной Пуэрто-Рико со счетом 102:68. Тем самым Россия обеспечила себе место в финале турнира, который пройдет с 22 сентября по 1 октября в Сиднее.
2022-02-15T03:53:47+03:00
2022-02-15T03:53:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:53, 15 февраля 2022
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