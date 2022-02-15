Международный уголовный суд отказался начать расследование в отношении бывшего президента Боливии Моралеса

Международный уголовный суд в Гааге отказался начать расследование в отношении бывшего президента Боливии Эво Моралеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на боливийские СМИ. В сентябре 2020-го года власти страны обвинили Моралеса в преступлениях против человечности. Поводом стали перекрытия дорог сторонниками Моралеса, из-за чего, как утверждается, 40 пациентов не получили необходимых лекарств и скончались. Вскоре после обращения в суд в Гааге на президентских выборах победил соратник Моралеса Луис Арсе.
2022-02-15T03:44:03+03:00
2022-02-15T04:18:10+03:00
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03:44, 15 февраля 2022
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