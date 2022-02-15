Российское постпредство при ООН: Нет никаких причин для вторжения России на Украину 16 февраля

Российского дипломата в эфире четвертого канала британского телевидения спросили, состоится ли вторжение в среду. Ранее эта дата появилась в публикациях американских СМИ. Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.
2022-02-15T02:44:01+03:00
2022-02-15T03:28:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:44, 15 февраля 2022
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