Всемирный банк выводит своих сотрудников с Украины

В организации заявили, что считают главным приоритетом обеспечение безопасности работников и членов их семей, передает агентство Reuters. При этом во Всемирном банке отметили, что продолжают работу на Украине. Накануне вечером власти США подтвердили, что переносят посольства из Киева во Львов из-за угрозы военных действий со стороны России. Целый ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину.