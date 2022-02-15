Всемирный банк выводит своих сотрудников с Украины

В организации заявили, что считают главным приоритетом обеспечение безопасности работников и членов их семей, передает агентство Reuters. При этом во Всемирном банке отметили, что продолжают работу на Украине. Накануне вечером власти США подтвердили, что переносят посольства из Киева во Львов из-за угрозы военных действий со стороны России. Целый ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину.
2022-02-15T02:11:41+03:00
2022-02-15T02:11:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 15 февраля 2022
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