Гражданский беспилотник вертолетного типа БАС-200 будут использовать для геофизической разведки в Арктике

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех», вертолет планируется применить в исследовании нефтяных и газовых месторождений. Новый аппарат накануне представили на прошедшем авиасалоне МАКС.
Источник фото: «Вертолеты России»
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех», вертолет планируется применить в исследовании нефтяных и газовых месторождений. Новый аппарат накануне представили на прошедшем авиасалоне МАКС.
Источник фото: «Вертолеты России»
Соратники Навального говорят, что следователи по делу о мошенничестве против него не собрали доказательств хищения В материалах дела, отрывки из которых публикует команда оппозиционера, говорится, что обвиняемые собирали средства на счет одной из структур Алексея Навального и планировали тратить их на деятельность той же самой организации…