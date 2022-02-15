Песков: Путин «готов вести переговоры» по ситуации вокруг Украины

Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила о готовности Соединенных Штатов продолжать диалог с Россией по проблемам безопасности. «Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин, готов вести переговоры»