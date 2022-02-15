В России с этого дня будут маркировать электронные сигареты

Наносить графический знак собираются и на жидкости для них. Согласно постановлению правительства, эксперимент продлится год, затем предполагается, что из добровольной маркировка станет для бизнеса обязательной. Участники отрасли полагают, что это позволить снизить количество поддельной продукции.