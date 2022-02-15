Z Архив новостей новости
5 0 6 1
01:16, 15 февраля 2022

В России с этого дня будут маркировать электронные сигареты

Наносить графический знак собираются и на жидкости для них. Согласно постановлению правительства, эксперимент продлится год, затем предполагается, что из добровольной маркировка станет для бизнеса обязательной. Участники отрасли полагают, что это позволить снизить количество поддельной продукции.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О правовых основаниях членства Российской Федерации в ООН и безграмотности деятелей их оспаривающих Очевидная деградация дипломатической и юридической подготовки представителей англосаксонской школы мысли распространяется и на вассалов…

5 46 6 5058 14.02
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

Сами заявляют о якобы вмешательстве, наличии планов России напасть на Украину, потом все это перетекает в СМИ, а потом пытаются выполнить функцию посредников в урегулировании – ну как можно говорить о серьезности намерений?..

5 74 6 8768 11.02
#слушать 16:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Вячеслав Володин: 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно…

5 159 6 21147 11.02
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 127 6 18307 09.02
Блоги

Сергей Марков политолог

Возможно ли дипломатическое решение кризиса вокруг братской страны? К сожалению, США и ЕС сейчас не имеют политической воли для такого дипломатического решения. Когда они с ним согласятся, боюсь, уже будет поздно…

5 48 6 7289 14.02
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского к украинцам Обращение Владимира Зеленского к украинцам Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим…

5 105 6 18264 14.02
8читать ;смотреть
Блоги

+ Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров…

5 65 6 11584 10.02
8читать ;смотреть
Новости

Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией, – посол Украины в Лондоне По словам дипломата, сейчас власти страны стараются найти наилучший выход из сложившейся ситуации…

5 28 6 5001
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 93 6 17678 09.02
Новости

Фото Reuters Соратники Навального говорят, что следователи по делу о мошенничестве против него не собрали доказательств хищения В материалах дела, отрывки из которых публикует команда оппозиционера, говорится, что обвиняемые собирали средства на счет одной из структур Алексея Навального и планировали тратить их на деятельность той же самой организации…

5 47 6 9260
Новости

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС В Минкультуры решили приостановить обсуждение проекта по традиционным ценностям В ведомстве отметили, что в обществе и в «профессиональной среде» в адрес проекта звучало много критики…

5 29 6 5837
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Никогда не соглашусь с войной против Украины Ни Байден, ни Макрон, ни Шольц, ни Джонсон не остановят Путина, если он решится начать войну. Остановить его можем только мы. Общими усилиями…

5 175 6 35069 13.02
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

За полгода в США 135 тысяч человек умерли из-за отказа от прививки Как считают ученые, столь весомая роль антипрививичников в росте уровня смертности от COVID-19 в очередной раз подчеркивает необходимость максимально полной вакцинации населения от коронавируса…

5 26 6 5414 14.02
Блоги

Алексей Навальный политик

Моя любовь уникальна и необычна Тумбочка. В ней полочка. На полочке — твоя фотография. Я ее постоянно достаю, смотрю на нее и говорю: «Привет!»

5 111 6 23734 14.02
Блоги

Юлия Навальная

Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем Пусть каждая жена и мать в России представить себя на моем месте. Я продолжаю требовать свободы для своего мужа. Но пока ее нет, я требую своего права хотя бы увидеть его на суде!..

5 181 6 38482 14.02
Новости

Фото ТАСС Министр обороны Шойгу рассказал Путину про чужую подлодку в водах России Она была выдворена с территориальных вод РФ после «почти трехчасовых действий» ...

5 54 6 11557

Популярное за неделю

Новости

МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине Если Валиева завоюет медаль по итогам одиночного катания, то церемонии также не будет…

5 77 6 50749
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Фемида очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой позор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить несчастное российское население…

5 32 6 96543 09.02
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3618820
«Судебные процессы Беларуси»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6757 13.02
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть негодяя Ковид бьет по площадям, заболело и умерло столько хороших людей, что вряд ли болезнь подонков и/или преступников можно считать проявлением высшей справедливости…

5 313 6 211917 12.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 201 6 167457 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9433483
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5167640

Сегодня в эфире