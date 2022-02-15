Канада выделит Украине кредит в размере около $390 млн, в том числе на летальное вооружение

На летальное оружие Украине Канада предоставит кредит в размере примерно $6,1 млн, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
2022-02-15T00:53:00+03:00
2022-02-15T00:59:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:53, 15 февраля 2022
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