В Казахстане расследуют 15 дел о госизмене, превышении полномочий и попытках захвата власти.

Их ведет Комитет национальной безопасности, доложил генпрокурор на встрече с президентом.

В начале января в стране вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на газ. Власти сообщили о случаях мародерства и нападениях, ввели войска ОДКБ. По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тысяч человек, 225 погибли.