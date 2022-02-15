В Канаде задействуют закон о чрезвычайном положении для умиротворения демонстрантов

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что для прекращения протестов будет впервые применен закон о чрезвычайных ситуациях. Норма существует с 1988 года и еще никогда не использовалась. В Канаде уже полмесяца продолжаются многотысячные акции протеста дальнобойщиков. Они выступают против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений.
2022-02-15T00:43:32+03:00
2022-02-15T01:13:51+03:00
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00:43, 15 февраля 2022
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