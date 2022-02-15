Байден поздравил репортера с Днем святого Валентина в ответ на вопрос о вероятности российского вторжения

Байден остроумно ответил на вопрос репортера о вероятности вторжения России на Украину
Журналист: «Г-н Президент, риск российского вторжения выше, чем когда-либо?»
Президент: «С Днем святого Валентина!»
Источник видео: ABC News
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Байден остроумно ответил на вопрос репортера о вероятности вторжения России на Украину
Журналист: «Г-н Президент, риск российского вторжения выше, чем когда-либо?»
Президент: «С Днем святого Валентина!»
Источник видео: ABC News
Соратники Навального говорят, что следователи по делу о мошенничестве против него не собрали доказательств хищения В материалах дела, отрывки из которых публикует команда оппозиционера, говорится, что обвиняемые собирали средства на счет одной из структур Алексея Навального и планировали тратить их на деятельность той же самой организации…