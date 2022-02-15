Министр обороны США Остин проведет ряд встреч с официальными лицами Бельгии, Польши и Литвы

В Бельгии, в частности, глава Пентагона встретится с руководством НАТО. В Польше Остин проведет встречу с президентом страны Анджеем Дудой и министром обороны Мариушем Блащаком для обсуждения двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и углубления партнерства между США и Польшей. Кроме того, Остин встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером

Ингридой Шимоните и министром обороны Арвидасом Анушаускасом для подтверждения поддержки Литвы со стороны США.